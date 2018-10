Nel corso della seduta di Giunta di ieri pomeriggio, è stata approvata fra le altre una delibera di modifica del PEG, Piano Esecutivo di Gestione, riguardante la Reset. Su disposizione urgente del Sindaco, è stato infatti disposto un “allineamento” delle somme stanziate a favore della stessa società a quanto la Giunta ha previsto nel Bilancio di previsione 2018-2020.

Nella delibera si prende atto della “natura dinamica” del contratto di servizio stipulato con la Reset in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto, al fine di non interrompere i servizi svolti presso le scuole, i cimiteri e il canile, si provvede ad uno storno di circa 1,1 milioni di Euro da altre voci di bilancio nelle quali risultano ancora disponibilità per l’anno in corso.

“Con questo passaggio formale – afferma il Sindaco – abbiamo dato una prima risposta alle necessità dell’azienda, continuando a lavorare perché in fase di approvazione finale del Bilancio da parte del Consiglio Comunale si possano trovare ulteriori risorse per la garanzia dei servizi che la Reset offre alla città”.