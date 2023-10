La storia di Bambolo, dal coming out alla transizione in donna

La rivincita di Claudio Zampardi, da donna a uomo più famoso di Falsomiele per scardinare i pregiudizi di genere. “Bambolo”, così è chiamata la star di Tik Tok di 33 anni; ha scelto di abbattere i pregiudizi che da anni lo hanno tormentato e di vivere la sua sessualità: una storia la sua, fatta di bullismo, sofferenze, carcere all’interno di una famiglia il cui padre non ha mai accettato la sua scelta. Un uomo transessuale che ha trovato nei social la forza di reagire e di urlare la sua vera identità: “Tik Tok mi ha aperto un mondo, mi ha insegnato di fregarmene del giudizio altrui”- dichiara Claudio- e, come cita il suo tatuaggio “Fidarsi è bene. Ribellarsi è meglio”.

Come riportato dall’articolo pubblicato su Repubblica, la storia di Claudio Zampardi comincia “Come donna che si vergognava anche solo di uscire a mangiare un pizza” -racconta il tiktoker- ” poi il comingout e la vita di strada.

Chi è Claudio Zampardi

Oggi 33enne, Claudia poi diventato Claudio, inizia a lavorare all’età di 18 anni come lavapiatti in alberghi e ristoranti ma nonostante ciò, viene inghiottito dalla vita di strada che lo porta a commettere reati. Per anni, preso di mira nella sua comunità, la detenzione e il sostegno della attuale compagna lo hanno portato a rinascere. Dopo il comingout sui social, l’uomo riesce a vincere la depressione e la paura del giudizio altrui lavorando sodo e imparando a farsi accettare mostrandosi, come accade attualmente, nella sua tanto ricercata identità di genere.

Proprio sette anni fa comincia il suo viaggio: affronta diversi interventi per diventare uomo con il sostegno della madre e della compagna Vanessa, che da sempre lo hanno sostenuto, fino a mostrarsi sui social sotto una nuova veste: “Bambolo”, così soprannominato, adesso balla davanti a milioni di utenti senza paura e angoscia di mostrarsi.

Ha ricevuto 10mila like in video in cui Claudio urla: “Non nascondetevi mai”- afferma il tiktoker ai suoi follower- “Dovete sempre esprimere la vostra sessualità”. Piovono messaggi di solidarietà per il giovane 33enne: “Ricorda che quando una persona sta bene con se stesso ha già vinto” -commenta un utente-.







Una storia che ha dato coraggio

“In tanti mi scrivono di essere riusciti a fare il loro coming out grazie ai miei video” -afferma Claudio-. Il giovane racconta a Repubblica di ricevere giornalmente messaggi di solidarietà ma anche d’odio: “Ti saluto bambolo” -risponde con tono provocatorio-. Alla domanda “cosa l’ha salvato davvero?” l’uomo risponde: “l’amore”. L’amore ricevuto dalla madre e dalla attuale compagna Vanessa che da sempre hanno accettato il suo orientamento sessuale accompagnandolo lungo tutto il processo di transizione.