succede al pascoli di partanna mondello

Ciò che non ferma il Covid nella scuola palermitana riescono invece a fermare le condizioni in cui versano le strutture scolastiche cittadine.

E’ ciò succede all’istituto Pascoli, scuola elementare appartenente alla Direzione Didattica Partanna Mondello.

La nota del Comune di Palermo n. 7904 del 11 novembre 2020 dispone infatti la chiusura immediata, a far data dal 20 novembre del plesso scolastico di via Nettuno a Mondello.

Le attività proseguiranno, si legge nella nota, con orario pomeridiano presso il plesso centrale di Santo Canale con orari variabili, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 18 e 30.

La comunicazione è riportata in una lettera indirizzata ai genitori, ai docenti ed al personale scolastico tutto, a firma del dirigente scolastico Giuseppe Gallo.

La decisione è stata raccolta naturalmente con preoccupazione tra i genitori tra le difficoltà che comporta nella gestione delle attività familiari e, sopratutto, le perplessità in merito alle condizioni di sicurezza igienico sanitarie che la gestione del doppio turno comporta in un periodo così delicato come quello della pandemia in corso nella città di Palermo.

Non si conoscono, infatti, le procedure che verrano adottate per la disinfezione dei locali nel passaggio tra il turno mattutino e quello pomeridiano e alcune quinte classi, per decisione collegiale dei genitori, hanno già comunicato che non rientreranno in classe prima di martedì, ossia prima che non siano chiare le procedure e modalità di accoglienza in classe in un regime di doppio turno.

Le comunicazioni verso le famiglie comunque sono poche e chiare, al momento, e riguardano esclusivamente il calendario didattico della settimana prossima anche se è forte il timore che tale decisione possa protrarre i suoi effetti per lungo tempo.

I consiglieri comunali Meli e Zacco si sono attivati presso l’assessore comunale con delega all’edilizia scolastica per comprendere la vera motivazione che ha condotto il dirigente Scolastico a disporre la chiusura totale del plesso. Un’aula del primo piano presenta un’anomalia al contro soffitto, così sarebbe stato comunicato ai consiglieri comunali, nel corso di una riunione. I Consiglieri interessati avrebbero ottenuto comunque un ulteriore sopralluogo con i tecnici specializzati, sopralluogo che dovrebbe avere luogo martedì prossimo.