Due identità femminili in dialogo, protagoniste di una retrospettiva fotografica dedicata alle loro affinità e ai loro tratti comuni.

Si intitola “Frida Kahlo e Marylin Monroe. Vite parallele” la mostra in programma a Fermo, nelle Marche, a partire dal 28 giugno al 1 novembre prossimo al Palazzo dei Priori.

Tra i prestigiosi curatori, figura Tanino Bonifacio – gli altri due sono Carolina Dema e Alberto Rossetti – storico e critico d’arte che rappresenta una delle figure più autorevoli di riferimento del panorama italiano per la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’arte contemporanea.

La retrospettiva mette in luce, attraverso un corpus di oltre centoventi fotografie d’epoca, l’inedito e sorprendente legame tra le due icone del Novecento: oltre alle immagini, sarà possibile ammirare cimeli, documenti e una selezione di opere d’arte contemporanea.





Apparentemente agli antipodi, la pittrice messicana e l’attrice statunitense annoverano in realtà diversi punti di contatto nei rispettivi percorsi esistenziali, luminosi in pubblico e tortuosi nel privato.

Tra i momenti significativi della mostra c’è un racconto visivo dei lavori dedicati alle due artiste da nomi quali Mimmo Rotella e Andy Warhol.

Frida e Marylin saranno raccontate attraverso gli scatti di dodici fotografi, tra cui Imogen Cunningham, Sam Shaw, Milton Greene e Nickolas Muray, sotto i riflettori e nel quotidiano.

Entrambe simboli, seppur per ragioni diverse, di emancipazione femminile e creatività, le due donne hanno profondamente influenzato in molteplici ambiti l’immaginario collettivo del secolo scorso.





Un aspetto che la mostra indaga con attenzione, soffermandosi anche sul loro impegno civile e umanitario e sulla lotta contro i pregiudizi che dovettero affrontare, in un mondo dominato dallo strapotere maschile.

Non è la prima volta che Tanino Bonifacio rivolge la propria attenzione alla complessità della figura di Frida Kahlo.

Nel 2023, infatti, lo storico e critico d’arte raccontò Frida Kahlo all’interno del suo filone di ricerca letteraria e critica intitolato “Anime Ferite”; nell’anno precedente, aveva curato la mostra fotografica “Frida Kahlo, ritratto di una vita”, ospitata al Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” (MAC) di Gibellina.

Presidente dell’Istituzione “Gianbecchina”, Tanino Bonifacio è impegnato dagli inizi del 2026 nelle celebrazioni in occasione del quarantennale di attività del “Centro d’arte Raffaello”, una delle gallerie private più importanti d’Italia.

Luogo: Palazzo dei Priori , MARCHE

Tipo evento: Mostra

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