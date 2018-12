vi si trovano detenuti fino ai 25 anni di età

Di seguito il post pubblicato su Facebook dal deputato alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Aldo Penna, oggi in visita al carcere minorile “Malaspina” di Palermo.

“Oggi siamo stati al carcere minorile di Malaspina dove sono detenuti ragazzi fino a 25 anni di età. L’incontro è stato interessante, sia perché abbiamo appreso quali sono le attività di cui si occupa e come vengono intrattenuti i ragazzi in questo istituto, sia per individuare le prospettive che si possono aprire per loro. Una delle cose che mi sono impegnato a fare è cercare di fornire loro gli strumenti perché il futuro sia occasione di indipendenza economica e di riscatto, attraverso per esempio l’accesso al microcredito e abbattendo gli ostacoli che attualmente permangono nel nell’accedere alle agevolazioni. Il prossimo appuntamento sarà, con loro, un resoconto dettagliato su come avviare un’attività di autoimpiego. Oltre a questo cercheremo, insieme ad altri deputati e senatori, di rendere ai giovani detenuti meno triste e grigia questa pagina della loro vita, rendendo più accoglienti (già molti sono gli sforzi della direzione e del personale in questo senso) gli ambienti dell’istituto. Ho augurato loro che i loro sogni possano, nel solco della legalità, trasformarsi in realtà”.