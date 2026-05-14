Ernestomaria Ponte torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo con “Il diverticolo”, il nuovo testo comico nato dalla penna di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri che offrono al pubblico un esilarante viaggio tra esami clinici improbabili, diagnosi bizzarre e l’infinita burocrazia della sanità italiana. Nei weekend da giovedì 14 a domenica 31 maggio, Ernestomaria Ponte riporta sul palco le sue vicissitudini personali, condite dall’inconfondibile e tagliente verve comica che lo contraddistingue, accompagnato dalla A-Social Band, la formazione composta da Corrado Nitto (al piano), Davide Puccio (al basso), Tony Greco (alla chitarra) e Vincenzo Castello (alla batteria).

Con la sua inconfondibile ironia, Ponte si fa portavoce di tutti coloro che, armati di tessera sanitaria, si ritrovano a combattere una guerra a colpi di ticket e file interminabili. Lo spettacolo è un’analisi sarcastica dei disservizi che trasformano un semplice appuntamento medico in un’odissea, dove il medico di base diventa un oracolo incomprensibile e la prenotazione di una visita una missione impossibile. Tra battute taglienti e aneddoti esilaranti, l’artista palermitano smonta i miti del “malato immaginario” e racconta con cinico umorismo le nostre ipocondrie, le assurde mode salutiste e la tragicomica rincorsa alla giovinezza eterna.

“Il diverticolo” è un vero e proprio concerto di parole e musica, un mix esplosivo in cui il ritmo della A-Social Band sottolinea, commenta e a volte sbeffeggia i monologhi di Ernesto Maria Ponte, trasformando le ipocondrie in grasse risate, le patologie in pura comicità. Un’esperienza terapeutica che non richiede prescrizione, ma che garantisce una sola certezza: si riderà talmente tanto da dimenticare ogni malanno e, anzi, si ritornerà tornerà a casa convinti di stare benissimo. Le repliche Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, da giovedì 28 a domenica 31 maggio, da giovedì a sabato ore 21, la domenica ore 18.

Informazioni e prenotazioni

Biglietti: € 22, ridotto € 20. Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 00:00

Artista: Ernestomaria Ponte A-Social Band

Prezzo: 22.00

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