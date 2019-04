Gestito dalla Danza delle Ombre

Il dormitorio di piazzetta della Pace è a rischio sgombero. Per protestare e sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento l’associazione Danza delle Ombre, che gestisce i locali dal 2013 ha organizzato un presidio.

“Una notte Bianca con i volontari e tutti gli amici ospiti di questa piccola famiglia – scrive la responsabile dell’associazione sulla sua pagina Facebook -. L’associazione non ha ricevuto la revoca di sfratto. Il Comune è scomparso. Tante promesse e nulla di fatto. Come sempre la nostra protesta sarà pacifica ed elegante. Vi invitiamo a partecipare perchè come ho ripetuto mille volte questo dormitorio da otto anni ha salvato centinaia di anime. Anime che possono avere perso tutto, ma non la loro dignità. I progetti europei hanno vite brevi, In meno di due anni verranno smantellati gli altri dormitori e i centri diurni. E cosa rimarrà?”

Il mese scorso dal Comune è arrivata un’ordinanza di sgombero che invita la Danza delle ombre, associazione che dal 2013 gestisce la struttura, a liberare i locali per “un problema strutturale che possa mettere in serio rischio l’incolumità fisica degli occupanti”.