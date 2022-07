La vittima è un 55enne

Palermo e Bagheria piangono Giuseppe Napoli, 55 anni, morto nel tragico incidente avvenuto lungo la Palermo-Sciacca ieri pomeriggio. L’uomo era residente a Bagheria.

L’incidente lungo la Fondovalle

L’uomo è morto nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, in un incidente stradale avvenuto lungo SS624, la cosiddetta Palermo – Sciacca. Nell’impatto, oltre all’auto della vittima, una Renault Scenic X-Mod, sono rimaste coinvolte anche una Range Rover Evoque e una Fiat Tipo. Sono rimasti feriti, ma senza gravi conseguenze, i conducenti di queste ultime due vetture: un 55enne di Sciacca e un altro uomo di 57 anni.

La dinamica dello schianto da ricostruire

L’auto della vittima è andata completamente distrutta e si è ridotta a un ammasso di lamiere. La dinamica dello scontro, avvenuto al km 52 della statale 624, detta anche Fondovalle, in territorio di Poggioreale, è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Margherita Belice e di Castelvetrano, il 118 e i carabinieri della compagnia di Castelvetrano.

Il dolore sui social

Tanti i messaggi di dolore alla notizia della morte del 55enne. Su Facebook alcuni amici hanno voluto lasciare un breve pensiero sulla sua bacheca. “Tutta la borgata di Croceverde-Giardina ti piange è scossa è ferita da questa tragedia inaspettata…tutti noi ti ricordiamo per quello che eri persona perbene educata e rispettosa”. “Il mio pensiero va a te mio caro Pino che sei volato dalla tua amata…era tanto difficile vivere senza un pezzo del tuo cuore, adesso sarà lei ad accoglierti tra gli angeli e ad accompagnarti verso la felicità che Dio sicuramente ha riservato per te. Sei stato un caro amico e parte della nostra famiglia ci mancherai tanto che la luce di Dio risplenda in te”. “Mai avrei immaginato la triste fine che hai fatto. Sono affranta dal dispiacere. Un saluto ti giunge da tutti i ragazzi che ti hanno conosciuto”.