sulla siracusa-catania

E’ di almeno 7 feriti il bilancio di 2 incidenti stradali avvenuti questa notte sull’autostrada Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, sono 5 le auto coinvolte in questi due scontri che si sono registrati in momenti diversi in prossimità degli svincoli di Augusta e Lentini.

In entrambi gli episodi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale ed a quanto pare i feriti sono perlopiù giovani che stavano tornando a casa dopo una serata passata in discoteca.

Il sonno, la distrazione e la velocità potrebbero aver scatenato gli incidenti, da verificare se i conducenti fossero sobri, fatto che sta, in merito all’impatto nei pressi dello svicolo di Lentini, quest’ultimo è stato chiuso per motivi di sicurezza, salvo poi essere riaperto quando sono stati soccorsi i feriti e spostati i mezzi coinvolti.