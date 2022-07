Il doppio incidente lungo la A20 Messina Palermo

Riaperta l’autostrada A20 Messina Palermo dopo il doppio incidente che ha provocato anche un morto. Alle ore 10.16 è stato riaperto al transito il percorso autostradale in direzione Messina ed è stata dunque rimossa l’uscita obbligatoria precedentemente istituita a Cefalù. Un doppio incidente che si è tragicamente concatenato: dentro galleria Carbone ha preso fuoco un furgone che trasportava maiali e il fumo che ha invaso la corsia opposta ha provocato uno scontro mortale. La vittima è stata identificata e si tratta di lsjan Demko, lavorava per conto della compagnia Albatex Sh.P.K., ingegnere di Tirana, in Albania, con il ruolo di production manager.

Una fatalità

L’incendio del furgone mentre era in marcia sembra aver avuto origini accidentali. Il fumo che usciva dalla galleria ha fatto rallentare il traffico in direzione opposta. Un automobilista arrivava a velocità sostenuta ed è finito contro un tir. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, non ha avuto scampo. La sua auto è finita quasi completamente sotto al mezzo pesante. La parte anteriore della vettura è andata distrutta e anche il tetto è stato squarciato per via dell’urto.

Indagini tecniche della Polizia stradale

Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. Il tratto autostradale A20 Cefalù Castelbuono è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia poco prima delle 7 e lo è rimasto all’incirca per tre ore.

Incidente analogo nel Siracusano

Un altro incidente stradale si è verificato stamane lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità tra gli svincoli di Siracusa Nord e Siracusa Sud. Per cause che sono al vaglio della polizia stradale, un camion si è ribaltato e, anche in questo caso, ha poi preso fiamme. A quanto pare, il conducente del Tir è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono ancora le sue condizioni. La strada è chiusa per consentire ai soccorsi di intervenire ed ai vigili del fuoco del comando provinciale di spegnere le fiamme. Dopo che il Tir si è ribaltato, è scoppiato il rogo che, però, non ha coinvolto altri veicoli.