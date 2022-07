Il mezzo era in marcia e si è incendiato

Chiusa la galleria sull’autostrada A20 tra Cefalù e Castelbuono, nel Palermitano, a causa del fuoco che si è scatenato su un furgone in marcia. L’episodio è accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco e polizia stradale. A mettersi in salvo il conducente che appena ha notato una fumata provenire dal vano motore ha abbandonato il mezzo ed è immediatamente sceso. Nell’arco di pochi istanti le fiamme si sono sviluppate in maniera consistente sino ad avvolgere l’abitacolo.

Inevitabili disagi

Inevitabili i disagi alla circolazione. L’arrivo dei pompieri e della polizia stradale per spegnere il rogo ha finito per creare un ingorgo che era fisiologico dal momento che parte della carreggiata è rimasta interdetta. Anzitutto si è pensato a raffreddare la carcassa e in secondo luogo si è subito staccato i fili della batteria per evitare l’insorgere di problematiche e si possibili nuovi corto circuiti.

La dinamica

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il furgone era in marcia sulla A20 quando all’improvviso il conducente ha notato uscire una fumata dal vano motore. Senza pensarci un attimo l’autotrasportatore, intuendo che potesse essersi verificato un corto circuito dall’impianto elettrico, ha leggermente accostato sulla carreggiata ed ha abbandonato il veicolo, chiamando immediatamente i soccorsi.

Il fuoco nel Catanese

Non è la prima volta che mezzi pesanti in marcia vanno a fuoco per cause accidentali legate a corto circuiti del mezzo. Nelle scorse settimane la squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia del comando provinciale di Catania è intervenuta per l’incendio di un furgone al km 48 della SS417, in direzione Catania e nei pressi di Palagonia. Si è reso necessario l’invio di due autobotti dalla sede centrale del comando provinciale e l’utilizzo di liquido schiumogeno. Ignote ancora le cause del rogo al mezzo che trasportava bevande e altri prodotti alimentari.