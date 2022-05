Il talk show in diretta dal Teatro Golden di Palermo

Casa Minutella si trasferisce per una puntata sul palco del Teatro Golden di Palermo. Il talk show condotto da Massimo Minutella andrà in onda, come d’abitudine, domani a partire dalle 14.45 su BlogSicilia.it e Video Regione. A poche ora dallo start del Festival, la puntata di Casa Minutella racconterà i retroscena della kermesse canora e le aspettative dei tanti artisti in gara. Il Festival ideato da Massimo Minutella è giunto alla sua decima edizione con questo appuntamento primaverile. Sarà il primo vero incontro senza più le mascherine.

Festival, le canzoni e i cantanti in gara

La formula è sempre la stessa. Attori, caberettisti e personaggi dello spettacolo siciliano si sfidano sul palco, interpretando alcune delle canzoni più famose del Festival di Sanremo. Ed ecco alcune anticipazioni: Sasà Salvaggio canterà “Apre tutte le porte” di Gianni Morandi, I Quattro gusti proporranno “Dove si balla”, Eliana Chiavetta e Monia Arizzi rispecano la vecchia hit di Tony Renis “Quando quando quando”, Giovanna d’Angi e Carlo Kaneba si cimenteranno con la difficilissima “Chimica” di Dito nella piaga e Donatella Rettore. Rossella Leone e Daniela Pupella rispolverano “Nessuno mi può giudicare”, mentre Massimo Spada salirà sul palco con la celebre “Il clarinetto” di Renzo Arbore. Giuseppe Castiglia ha scelto “L’immensità” di Don Backy, mentre Gino Carista e Caterina Salemi ci faranno riascoltare “Un corpo e un’anima” e Salvo Palumbo si cimenterà con “Il ragazzo della via Gluck”. Festival 2022 ripesca anche la famosissima “Nun te reggea più”, affidata a Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo. I Badaboom, invece, canteranno, “L’essenziale” di Marco Mengoni. Stefano Piazza canterà “Piazza Grande” e Alessandro Gandolfo farà sentire la sua versione di “Finalmente tu”.

Tra le canzoni in gara ci sarà anche “Signor tenente”, interpretata da Sergio Vespertino. “C’è un motivo per cui riproponiamo questa canzone dopo averla fatta l’anno scorso -spiega Massimo Minutella – il 23 maggio di quest’anno purtroppo ricorderemo trent’anni dalle stragi di via D’Amelio e di Capaci. Ed è il nostro doveroso tributo”. Simone e Riccobono e Chris Clun, vincitori dell’ultima edizione, porteranno sul palco del Golden i loro “Brividi”.

Si può votare il cantante anche tramite whatsapp

Le due serate del Festival saranno trasmesse in diretta su www.blogsicilia.it, in contemporanea su Video Regione canale 16 del digitale terrestre, sui social: sulla pagina Facebook di Casa Minutella e su Radio Fantastica. Il concorso funzionerà in questo modo. A ogni artista che concorre al festival verrà assegnato un codice di televoto. Il pubblico in sala, ma anche chi segue da casa, potrà votare il suo preferito tramite WhatsApp al numero 328.6442021 o sulla pagina dedicata: www.blogsicilia/festival