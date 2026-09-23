Il 29 settembre all’Istituto Magistrale Regina Margherita un incontro dedicato alla testimonianza di don Puglisi attraverso il podcast “3P”. Palermo entra così nel calendario nazionale del Festival del Podcasting 2026, che coinvolge diverse città italiane prima delle giornate conclusive del 2 e 3 ottobre a Milano.

Anche Palermo entra nella mappa nazionale del Festival del Podcasting 2026 e lo fa con un appuntamento dedicato a una delle figure più significative della storia recente della città: Padre Pino Puglisi.

Martedì 29 settembre, dalle 9 alle 11, l’Istituto Magistrale Regina Margherita ospiterà “3P. Padre Pino Puglisi”, un incontro che utilizzerà il podcast e il racconto audio per ripercorrere la testimonianza del sacerdote ucciso dalla mafia, con un’attenzione particolare al dialogo con le nuove generazioni.

Attraverso il racconto e l’ascolto di alcuni estratti dell’omonimo podcast, l’appuntamento ripercorrerà la vicenda umana, educativa e civile di Padre Puglisi, il suo impegno a Brancaccio e il valore di una testimonianza che continua a interrogare la società e il mondo della scuola.

L’incontro è curato da Rosaria Cascio, autrice del podcast, e organizzato dall’Istituto Magistrale Regina Margherita con il patrocinio di ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting.





Palermo nel Festival che attraversa l’Italia

L’appuntamento siciliano fa parte degli eventi locali del Festival del Podcasting 2026, che dal 21 al 30 settembre porta il podcast in diverse città italiane attraverso incontri, corsi di formazione, podcast live, ascolti collettivi, passeggiate sonore e occasioni di networking.

Da Palermo a Roma, da Genova a Trieste, passando per Piacenza, Rimini, Viggiano, Rieti e Milano, il programma diffuso anticipa le due giornate principali del 2 e 3 ottobre a Cascina Triulza, nell’area MIND Milano Innovation District.

Nell’anno del suo decennale, il Festival diretto da Ester Memeo e organizzato da Podstar amplia così la propria dimensione nazionale, portando il podcast fuori dagli studi e dalle piattaforme e facendolo entrare in scuole, redazioni, musei e spazi culturali.





A Milano due giornate tra industry e creator

Il 2 ottobre sarà l’Industry Day, dedicato principalmente a brand, piattaforme, produttori e agenzie. Al centro ci saranno i cambiamenti dell’audio digitale: intelligenza artificiale, branded content, multicanalità, advertising e nuovi modelli di business.

Nel corso della giornata sarà presentata anche la nuova ricerca NielsenIQ commissionata da Audible sui trend di ascolto e sul profilo degli ascoltatori italiani. In programma inoltre workshop, incontri formativi e il contest dedicato ai podcast emergenti.

Il 3 ottobre sarà invece il Creator Day, aperto al pubblico e rivolto a podcaster e professionisti. Si parlerà di promozione, discoverability, monetizzazione e distribuzione, con podcast live, workshop e presentazioni.

Tra gli appuntamenti torna il Podcast Pitch, che permetterà agli autori di presentare i propri progetti direttamente ad Andrea Borgnino di RaiPlay Sound, Alessandra Scaglioni di Radio 24 e 24Ore Podcast e Giuseppe Paternò Raddusa, con la moderazione di Ester Memeo.





Durante il Festival saranno assegnati anche il Premio Media Key al miglior podcast emergente, il Premio Audioboost per il Miglior Branded Podcast e il Premio POD24, promosso da 24Ore Podcast per i podcast indipendenti di inchiesta e reportage.

Il Festival si svolge con il patrocinio del Comune di Milano e coinvolge una rete di realtà dell’audio e dell’informazione che comprende, tra le altre, Radio 24 e 24Ore Podcast, RaiPlay Sound, Sky, Askanews e Radio Popolare.

Prima dell’appuntamento milanese, però, il percorso nazionale farà tappa a Palermo, dove il podcast diventerà uno strumento per continuare a trasmettere la memoria e la testimonianza di Padre Pino Puglisi alle nuove generazioni.

Luogo: Istituto Magistrale Regina Margherita, Piazzetta SS. Salvatore, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 09:00

Prezzo: 0.00

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