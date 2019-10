Indagini degli agenti del commissariato di Corleone

Resta ancora un mistero, senza notizie sulla sorte di Claudia Stabile, la donna di Campofiorito sparita nel nulla dall’8 ottobre.

L’appello lanciato dal marito, Piero Bono, che ieri sera ha preso parte alla trasmissione di Raitre «Chi l’ha visto?», sembra essere caduto nel vuoto.

Sul giallo sono al lavoro i poliziotti del commissariato di Corleone, con il coordinamento dei magistrati della procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. L’ipotesi privilegiata è quella dell’allontanamento volontario ma non è affatto chiaro dove la donna, madre di tre figli, sia finita.

Gli investigatori sono al lavoro sui tabulati del telefono di Claudia Stabile per comprendere con chi fosse in contatto di recente, per tentare di trovare una traccia utile alla soluzione del caso e provare, grazie ai tracciati gps, a ricostruire gli spostamenti.

Di certo, la signora la mattina dell’8 ottobre ha chiamato il marito, un impiegato, per dirgli che stava per andare a comprare uova e zucchero per fargli una torta di compleanno.

Da allora si sono perse le sue tracce. L’auto usata da Claudia Stabile, una Opel Astra, è stata trovata parcheggiata nel piazzale dell’aeroporto «Falcone-Borsellino» con le chiavi nascoste sotto il tappetino.

L’ingresso della macchina, come riportato nel biglietto del posteggio, è di un’ora e mezza dopo la telefonata al coniuge. L’auto è stata ritrovata parcheggiata dopo due giorni.

Stando ad i primi accertamenti, la donna non sarebbe potuta partire in aereo, tranne se non aveva documenti falsi. La carta d’identità era a casa, con sé aveva solo la patente.

Gli inquirenti si chiedono se la donna abbia incontrato qualcuno durante il tragitto tra Campofiorito e l’aeroporto, se durante la sua fuga, ammesso che sia così, abbia goduto di appoggi.

Ha voluto raggiungere i suoi parenti che vivono fuori dalla Sicilia per prendersi una pausa di riflessione? La mamma di Claudia che abita in Germania e uno zio che sta a Varese dicono di non avere notizie. Oppure Claudia Stabile è finita nelle grinfie di qualcuno che ha deciso di farle del male? Interrogativi insoluti.

L’andamento del matrimonio tra Claudia Stabile, casalinga, e il marito sembra non avesse sussulti. La coppia un paio di anni fa aveva litigato, lei era andata in Germania dalla madre, portandosi un figlio.

Ma, a quanto pare, la crisi era stata superata e la famiglia era tornata unità sotto il tetto della casa coniugale di Campofiorito. Piero Bono, che subito dopo la scomparsa della consorte ha fatto diversi giri e ha chiesto notizie nella zona di Corleone, si è rivolto all’avvocato Vincenzo Pillitteri per essere aiutato nelle ricerche.

«Il marito è molto preoccupato e vuole mandare un messaggio a Claudia. Se è andata via di sua volontà, le chiede di tornare – spiega il legale -. L’uomo non si dà pace e lancia un appello a tutti per ritrovare sua moglie. È disposto a perdonarla ed farla rientrare immediatamente in famiglia. Nulla faceva presagire una vicenda simile». Ma all’appello pubblico di Bono non sono giunte risposte significative.

Qualcuno ha scritto nei commenti che la verità sta su Facebook. Un indicazione per gli investigatori alle prese con questo mistero in provincia di Palermo.