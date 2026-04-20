Una stagione storica: la promozione in Serie C2

Il Futsal Club Monreale scrive una pagina storica e conquista con merito il campionato di Serie D, centrando la promozione in Serie C2 al termine di una stagione esaltante. Decisiva la vittoria di venerdì sera contro il Wisser Club, che ha sancito matematicamente il primato dei monrealesi e fatto esplodere la festa di squadra e tifosi.

Un girone competitivo e un successo tutt’altro che scontato

Il girone B si presentava altamente competitivo, con squadre costruite per vincere – come il Villaurea, indicato da molti come principale favorito – oltre a realtà solide e organizzate come il Settebello e il San Giovanni Apostolo. A emergere è stata proprio la squadra guidata da mister Davide Sorrentino, capace di imporsi con continuità, carattere e qualità, dimostrando grande maturità lungo tutto l’arco della stagione.

La svolta dopo l’esordio: nove vittorie consecutive

L’inizio di campionato non era stato dei più semplici perché, proprio sul campo del Villaurea, era arrivata una sconfitta che aveva fatto sorgere qualche dubbio tra gli addetti ai lavori. Da quel momento, però, il Monreale ha cambiato marcia, mostrando una crescita costante sia sul piano del gioco che della mentalità.

La squadra ha infatti infilato una straordinaria striscia di nove vittorie consecutive, costruendo passo dopo passo il proprio primato. Determinante anche il successo nella gara di ritorno contro il Villaurea, che ha permesso ai ragazzi di mister Sorrentino di allungare a +4 punti e consolidare il primo posto in classifica, tracciando una rotta chiara per tutto il campionato.

Il successo di un gruppo compatto e completo

Uno dei segreti di questa cavalcata vincente è stato il perfetto equilibrio di un gruppo compatto e completo.

Alla guida il capitano Pietro Costantino, con un blocco solido formato da Rosario Tarallo, Claudio Palazzo, Gabriele Pitarresi, Gabriele La Mantia, Enrico Cangelosi, Marco Ales, Samuele Aversa, Alessandro Corona e Paolo Reina. Insieme a loro, energia e freschezza dai giovani Michele Di Gristina, Gabriele Sorrentino, Andrea Anitra e Giuseppe Costa. Dietro, una sicurezza assoluta: i portieri Luigi Renda, Pietro Vitullo, Carmelo Vainolo e Antonello Rubino. Tutta la squadra è stata protagonista di una stagione di altissimo livello.

Numeri, continuità e maturità

Numeri, prestazioni e continuità raccontano una sola verità: il Monreale ha costruito il proprio successo su basi solide, dimostrando di essere la squadra più completa e costante del torneo.

Un gruppo capace di reagire alle difficoltà iniziali e trasformarle in forza, crescendo partita dopo partita fino al meritato traguardo finale della promozione.

A guidare il progetto, insieme a mister Davide Sorrentino, sono stati l’allenatore in seconda Matteo Favaloro e il dirigente Giovanni Carlino: figure fondamentali che hanno garantito equilibrio, programmazione e supporto costante alla squadra durante tutta la stagione, contribuendo in modo decisivo alla crescita e ai successi del gruppo.

Coppa Trinacria: il sogno del double continua

L’avventura del Futsal Club Monreale non finisce qui, archiviato il trionfo in campionato, la squadra si prepara ora a essere protagonista nelle fasi finali della Coppa Trinacria, con l’obiettivo di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Le gare si disputeranno al Centro Sportivo Archimede Pitagorico, dove il sostegno del pubblico potrà rappresentare un ulteriore valore aggiunto per i biancoazzurri.

Le semifinali, in programma domani 21 aprile, vedranno alle ore 19:30 il Monreale affrontare il Settebello in una sfida intensa e tutta da vivere. A seguire, alle 21:30, sarà la volta di Altavilla Milicia contro Villaurea, altra gara dal grande equilibrio.

La finale è prevista per il 22 aprile, sempre nella cornice dell’Archimede, teatro di due serate di grande futsal.

Una stagione già indimenticabile che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio trionfo assoluto, il Futsal Club Monreale sogna il double e, per quanto visto finora, sognare non è affatto proibito.