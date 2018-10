conclusa ieri l'assemblea

Conclusa ieri sera l’assemblea di Sinistra Comune, che ha messo al centro l’analisi della fase politica della città.

“Accogliamo la sfida lanciata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per rilanciare l’azione politica ed amministrativa della città di Palermo.

Sinistra Comune è disponibile a fare la sua parte a condizione che la nuova fase sia pensata con una forte vocazione al futuro. L’obiettivo non è solo governare la città oggi ma soprattutto operare scelte di trasformazioni strutturali e irreversibili per il disegno futuro di Palermo, anche in funzione delle amministrative del 2022“.

È quanto emerso al termine dell’incontro organizzato da Sinistra Comune, che ha elaborato un piano di iniziative per accompagnare la fase di ricostruzione della nuova giunta di Palermo coinvolgendo la città.

“È fondamentale rielaborare un programma per il breve e medio periodo al fine di ricostruire la fiducia tra le istituzioni e i cittadini che, sempre di più, devono diventare protagonisti delle scelte politiche ed amministrative di Palermo.”

L’incontro sui servizi pubblici ha aperto una nuova stagione per Sinistra Comune che, infatti, a fine ottobre organizzerà un nuovo incontro pubblico su una importante questione sociale: “la casa e il diritto all’abitare”, coinvolgendo l’amministrazione comunale, associazioni, comitati di cittadini e il deputato regionale Claudio Fava con cui analizzare le proposte di riforma dell’Istituto Autonomo Case Popolari.