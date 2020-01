Cappadonia Gelati si conferma anche nel 2020, per il secondo anno consecutivo, prima e unica gelateria in Sicilia che il Gambero Rosso ha ritenuto meritevole di insignire con il riconoscimento dei Tre Coni.

Un orgoglio per tutti, anche perché si tratta del frutto di un impegno costante, da parte del gelatiere Antonio Cappadonia, nel ricercare personalmente i prodotti che possano creare un gelato sintesi di genuinità, quindi garanzia di qualità.

Un gelato apprezzato da tutti coloro i quali lo assaggiano e che potranno tornare a gustare a partire dall’1 marzo, quando le due gelaterie di via Vittorio Emanuele 401 e piazzetta Bagnasco 29 riapriranno dopo la consueta pausa stagionale.

Gelateria e pasticceria sono stati i protagonisti a Rimini al Sigep la fiera dedicata al settore. Tanta Sicilia anche in questa occasione con Santi Palazzolo maestro pasticcere dell’anno ma anche tanto altro. In questo video Massimo Minutella ci conduce in giro per la fiera di Rimini attraverso la partecipazione siciliana che passa anche attraverso Elenka e i suoi gelati anche per vegani



Tornando al Gambero Rosso e alla sua classifica dei gelati ecco tutti i premi distribuiti in Italia

GLI SPECIALI

Miglior Gelato al Cioccolato – Lo Gnomo Gelato | Milano;

Gelatiere Emergente – Marina Francesconi della gelateria Gelatina di Genova:

Miglior Gelato Gastronomico – Golosi di Natura | Gazzo (PD);

Sostenibilità – Maison Corsini | Torino

LE GELATERIE TRE CONI – L’ELENCO COMPLETO PER REGIONE

PIEMONTE

Canelin – Acqui Terme [Al]

Marco Serra Gelatiere – Carignano [To]

Alberto Marchetti – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

Soban – Valenza [Al]

LIGURIA

Cremeria Spinola – Chiavari [Ge]

Profumo – Genova

LOMBARDIA

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [Bg]

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Va)

Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (Bg)

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Chantilly – Moglia (Mn)

L’Albero dei Gelati – Monza

VeroLatte – Vigevano (Pv)

VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Ve)

Golosi di Natura – Gazzo [Pd]

Chocolat – Mestre [Ve]

Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scian L’Insolito Gelato – Cordenons [Pn]

Fiordilatte – Udine

EMILIA ROMAGNA

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsommaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino [Fe]

TOSCANA

Carapina – Firenze

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano [Si]

MARCHE

Paolo Brunelli – Senigallia [An]

LAZIO

Gretel Factory – Formia [Lt]

Greed Avidi di Gelato – Frascati (Rm)

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Pinguino Gelateria Artigianale – Roma

Torcè – Roma

ABRUZZO

Bar Gelateria Duomo – L’Aquila

CAMPANIA

Di Matteo – Torchiara [Sa]

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na)

PUGLIA

G&Co – Tricase – (Le)

BASILICATA

Emilio – Maratea [Pz]

SICILIA

Cappadonia Gelati – Palermo

SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria- Cagliari

Dolci Sfizi – Macomer (Nu).