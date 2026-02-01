Il territorio della provincia di Palermo ha ricevuto una testimonianza di vicinanza istituzionale con la visita del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, che si è recato presso la Compagnia di Partinico e la Stazione di Montelepre. L’iniziativa si inserisce in un programma di incontri periodici volti a mantenere un legame diretto con i reparti territoriali, pilastri fondamentali dell’Arma che operano quotidianamente a stretto contatto con la cittadinanza.

Al suo arrivo, l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Capitano Mattia Rognoni, Comandante della Compagnia, insieme ai militari in servizio e a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Durante l’incontro, il Generale ha espresso profonda gratitudine per l’impegno costante profuso sia dal personale attivo sia dai soci in congedo, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata e sentita.

Valori e spirito di servizio al centro dell’intervento

Nel corso della sua allocuzione, il Generale Del Monaco ha messo l’accento su concetti cardine quali la coesione interna e lo spirito di sacrificio. Secondo il Comandante, la missione dell’Arma trova la sua realizzazione più autentica nella capacità di ascoltare le comunità locali e di rispondere con equilibrio e prontezza alle sfide della sicurezza moderna. Ha ricordato come la fiducia che i cittadini ripongono nel Carabiniere sia un patrimonio storico inestimabile da custodire con cura attraverso l’integrità e la dedizione.

Un passaggio particolarmente significativo del suo discorso ha riguardato la motivazione personale di ogni operatore. Il Generale ha infatti esortato i presenti ad alimentare costantemente quella fiamma interiore che guida il dovere quotidiano, sottolineando come riscoprire il piacere di svolgere questa professione sia il motore principale per una presenza efficace sul territorio.

Verifica delle infrastrutture e obiettivi operativi

La visita è proseguita con un’ispezione dettagliata dei locali della caserma, durante la quale l’Alto Ufficiale ha visionato le aree operative, gli alloggi logistici e le dotazioni tecniche a disposizione. In questa sede, è stata ribadita l’importanza di disporre di ambienti di lavoro salubri ed efficienti, elementi considerati fondamentali non solo per la sicurezza dei militari, ma anche per favorire un clima di collaborazione e benessere organizzativo.

A conclusione della giornata, si è tenuto un momento di confronto diretto che ha permesso di rinsaldare il patto tra i vertici e la base operativa. Rinnovando il suo invito a procedere con determinazione nel contrasto alla criminalità, il Generale Del Monaco ha confermato la piena fiducia dell’istituzione verso i reparti territoriali, definiti insostituibili per il loro ruolo di presidio e prossimità verso ogni singolo cittadino.