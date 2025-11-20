Il generale di corpo d’armata Giuseppe Governale ha ricevuto con decreto del direttore generale per il personale militare del ministero della difesa, la “croce d’oro al merito dell’arma dei carabinieri”.

Governale nella lunga carriere ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali quello di comandante delle scuole dell’arma dei carabinieri (dal 2022 al 2024), di direttore della Dia (dal 2017 al 2020), di comandante del Ros dei Carabinieri (dal 2015 al 2017) e di comandante della legione carabinieri “Sicilia” (dal 2013 al 2015).

“Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare – si legge nella motivazione – ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero, ha contribuito al progresso dell’Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle forze armate e della Nazione”.