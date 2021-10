Indagini di carabinieri e guardia costiera

Sono di due uomini i cadaveri ritrovati sulla spiaggia di Balestrate uno nel lungomare e l’altro a due chilometri nella costa est.

I due corpi sono stati portati all’ospedale Policlinico di Palermo alla medicina legale. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia.

Mentre accanto al corpo di uno dei due naufraghi è stato trovato vicino uno zainetto con dentro un carica batteria di un cellulare e alcuni documenti scritti in arabo e un passaporto accanto al secondo corpo non è stato trovato nulla.

Le condizioni dei corpi erano in avanzato stato di decomposizione e molto gonfi. Difficile per i militari della Guardia Costiera e i carabinieri stabilire anche l’etnia dei due cadaveri. Al momento le indagini hanno preso la pista di uno sbarco finito in tragedia per le due o tre vittime.

Infatti, un tunisino era stato trovato la scorsa settimana in una scogliera a San Vito Lo Capo. Quanto successo in queste ore riporta a quanto avvenuto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 quando furono trovati alcuni sub nelle spiagge di Castel di Tusa, Termini Imerese e Cefalù: il 31 dicembre a Cefalù, l’8 gennaio a Castel di Tusa e il 15 a Trabia.