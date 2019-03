Cambia la circolazione il 3 e il 4 aprile

Il 2 aprile si darà il via al Giro di Sicilia. Una delle quattro tappe toccherà anche Palermo. Il traffico del capoluogo subirà qualche modifica per dare spazio alla manifestazione ciclistica.

La polizia municipale informa che mercoledì 3 e giovedì 4 aprile in occasione dell’arrivo a Palermo della seconda tappa del Giro Di Sicilia, la corsa ciclistica con il gruppo di corridori che arriverà in città dalla SS113 e percorrerà via Messina Marine, Bandita, Ponte fiume Oreto, via Ponte di Mare, Foro Umberto I° è stata emanata un’ordinanza che introduce delle limitazioni alla sosta in via Messina Marine, Foro Umberto I e strade limitrofe.

In particolare è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle piazze interessate, dalle 07 di mercoledì 3 aprile alle 19 di giovedì 4 aprile lungo tutta via Messina Marine, l’intero tratto e compreso corsia laterale in prossimità di piazza V. Tumminello di via Ponte Di Mare, tutta la piazza V. Tumminello, Il Foro Umberto I, la via Cala, la piazzetta S. Spirito, la salita Mura delle Cattive, la via G. Romano e la via Lincoln, nel tratto compreso tra il Foro Umberto I e vicolo del Pallone.