presenti i rappresentanti di circa 50 stati

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto stamane a Palazzo d’Orleans il Corpo consolare, formato dai consoli onorari e di carriera che hanno giurisdizione sulla Sicilia.

Per la prima volta, il Palazzo di Governo ha ospitato un momento di condivisione e confronto con i rappresentanti di circa cinquanta Stati.

«É una preziosa occasione – ha detto il presidente – per chiedere a ognuno di impegnarsi per consolidare i rapporti tra lo Stato rappresentato e questa terra che è proiettata in una dimensione internazionale. La Regione può sottoscrivere accordi bilaterali e quella di oggi è una buona occasione. L’obiettivo è quello dello scambio, economico e culturale, con la Sicilia, che ha il diritto di riprendersi la sua buona reputazione. Siamo aperti a qualunque proposta operativa che i rappresentanti faranno oggi e già dopo quest’incontro, che è solo il primo di tanti, inizieremo a lavorare per renderle concrete».