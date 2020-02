Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno percepisce il reddito di cittadinanza e svaligia le villette.

Lo hanno sorpreso i carabinieri insieme ad un complice che ha tentato la fuga in via Liegi a Villagrazia di Carini. Qui i militari hanno notato due giovani nei pressi di una villetta. C.P. di 24 anni, sorvegliato speciale che prende il reddito di cittadina è stato bloccato.

Mentre il complice M.V. di 28 anni ha cercato di fuggire a bordo di un’auto rubata investendo un carabiniere finito in ospedale. Il primo è stato arrestato, il secondo bloccato dopo un inseguimento è stato denunciato oltre che per furto anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altro.