Tanti i messaggi per l'artista palermitano

Il mondo dell’hip hop e del rap palermitano è a lutto per la morte Giuseppe Jamba Giambertone 38enne nato a Palermo e cresciuto nella zona della Fiera, da qualche anno trasferitosi a Londra (Regno Unito).

Jamba si è spento nel reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico dove i medici avrebbero eseguito anche il tampone per il Covid-19. Ancora atteso l’esito dell’accertamento.

Giuseppe Giambertone, oltre ad essere un nome conosciuto negli ambienti musicali locali (e non) in quello dei movimenti underground, era anche uno dei tanti palermitani che amavano la propria terra dalla quale erano “fuggiti” in cerca di un futuro migliore, portando nel cuore e nei testi le proprie origini siciliane anche attraverso le sue numerose produzioni. Tante le collaborazioni con altri colleghi dello scenario musicale dell’Isola.

La recente militanza nella crew Rap Pirata fondata da Inoki, i lavori condivisi con Stokka & Buddy, il sodalizio con Bras nei Dual Shok agli inizi del terzo millennio, prova di oltre 20 anni di attività e di amore per il rap, che con il suo singolo Working Class (classe operaia, ndr) cantava quella che per i suoi amici era una delle sue maggiori doti: sapere mantenere la schiena dritta mostrando la dignità di un grande lavoratore.