Sul palco prende vita un’esperienza teatrale potente e spiazzante, capace di colpire dritto allo stomaco. Valerio Mastandrea interpreta “Migliore”, opera straordinaria di Mattia Torre. Il racconto segue la parabola di un uomo che, in seguito a un incidente, smarrisce ogni filtro sociale e si rende conto che cinismo e spietatezza sono spesso premiati come strumenti per emergere. Ne nasce un monologo tagliente, brillante e sorprendentemente comico, divenuto un cult.





Prodotto dalla compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo e inserito nella nuova stagione Turi Ferro, lo spettacolo verrà rappresentato dall’11 al 13 maggio 2026 all’Abc di Catania (fuori abbonamento).

Alfredo Beaumont è un uomo qualunque che più qualunque non si potrebbe. Il vessato per antonomasia: dai datori di lavoro, dalla famiglia, dalle donne. Impiegato in un call center per clientela esclusiva di cui assecondare desideri e capricci, nel tempo

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Valerio Mastandrea

Prezzo: 35.00

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