E in centro parte la maxi area pedonale

A Palermo il Natale arriva dopo Natale e ora c’è anche l’ufficialità. Si sapranno solo lunedì quali sono i progetti che avranno l’ok dal Comune per animare le strade del Capoluogo in occasione delle festività natalizie. Il Capo Area della Cultura ha comunicato che nella giornata di oggi si concluderanno i lavori della Commissione esaminatrice dei progetti relativi al Natale 2019.

Gli uffici procederanno a stilare ed a pubblicare la graduatoria, si legge sulla nota, “provvisoria nelle more dell’effettuazione dei controlli di legge”. Solo nella giornata di lunedì 23 si potrà procedere alla stipula dei contratti. Le iniziative previste per questo fine settimana saranno rinviate. “Ove vi fossero iniziative previste per questo fine settimana (20-22 dicembre) si chiederà agli organizzatori di concordare altre date con l’Amministrazione”.

Intanto domani partirà la maxi area pedonale nel centro storico che coinvolgerà anche via Ruggero Settimo. In questi giorni sarà completata, in ritardo anch’essa, anche l’installazione delle luminarie in città. Nei giorni scorsi l’opposizione in Consiglio comunale aveva inscenato una curiosa protesta portando a Sala delle Lapidi capellini rossi e palline di Natale.