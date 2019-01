A sorpresa il presidente del Palermo Clive Richardson ha annunciato, tramite il proprio profilo Instagram, che nelle prossime 48 ore sarà presentato il primo acquisto ufficiale degli inglesi. Il giocatore è un mister X che verrà conosciuto dunque entro i prossimi due giorni.

Richardson non è nuovo nell’utilizzare mezzi di comunicazione innovativi per il sistema calcio. Del resto affidò alla tv Pop Economy le sue dichiarazioni ufficiali sull’interessamento per il Palermo e già da qualche giorno si diverte a postare foto su instagram inerenti il proprio lavoro all’interno del club.

Tuttavia c’è una curiosità in ciò che scrive il neo presidente: la parte in cui non cita Foschi. Richardson scrive – after the tremendous efforts of Holdsworth and Lee -, che tradotto diventa: dopo gli enormi sforzi di Holdsworth e Lee. Alludendo dunque al fatto che siano stati i due inglesi a portare avanti e a chiudere la presunta trattativa.

E Foschi? Come è possibile che il direttore sportivo in carica non sia stato incluso nell’operazione? E’ un ulteriore tentativo di pestare i piedi all’esperto direttore rosanero o un semplice malinteso?

ECCO IL POST INSTAGRAM: