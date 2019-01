Il direttore sportivo del Palemro Rino Foschi ha voluto subito “mettere i puntini sulle i”. Per quanto riguarda la gestione tecnica soprattutto, l’ex dirigente del Cesena non ammette interferenze o invasioni di campo. Eppure così non è stato: Lee, vice di Holdsworth (socio di Richardson) negli scorsi giorni come è ormai noto ha mandato una mail per richiedere informazioni su Paganini, centrocampista del Frosinone.

Paganini è un pupillo di Stellone che lo ha allenato proprio sulla panchina dei ciociari ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non è il profilo che vorrebbe Foschi per i rosanero. Intervistato proprio dal quotidiano di Cairo ha precisato: “Il mercato lo faccio io, chi si è mosso per il Palermo lo ha fatto non avendo titolo e in modo dilettantistico. Per quanto ri­guarda la parte tecnica qui de­cido tutto io a 360 a gradi e nes­sun altro”.

Una presa di posizione forte, netta e che non ammette ripensamenti. Se la popolarità tra il grande pubblico di questi personaggi che avrebbero prelevato il Palermo senza ancora cacciare una lira, era già molto bassa, pare che qualcosa si stia incrinando anche tra dirigenti. Foschi finora ha avuto ottime doti di mediatore e ha fatto benissimo da collante con la squadra, isolandola da tale caos, ma ora basta: il direttore non gradisce le intromissioni, specie da chi questa realtà la conosce poco, per usare un eufemismo.