Il palermitano Cristian Imparato, diventato celebre da piccolo per la sua partecipazione alla trasmissione Io Canto, entra nella casa del Grande Fratello. Sarà infatti uno dei concorrenti del programma condotto da Barbara D’Urso, che andrà in onda a partire da lunedì 8 aprile su Canale 5.

Cristian Imparato è nato a Palermo ed oggi ha 23 anni. È noto per aver vinto la prima edizione di Io Canto, il talent show di Canale 5 andato in onda nel 2010, condotto da Gerry Scotti. Dopo aver vinto la prima edizione, Cristian partecipò al programma anche in veste di ospite, nelle edizioni successive.

Cristian Imparato ha anche pubblicato un album nel 2013 quando aveva 17 anni. Dopo la pubblicazione dell’album, per Cristian Imparato, iniziò un periodo di allontanamento dalle scene musicali e oggi arriva la decisione degli autori del Grande Fratello di farlo entrare nella casa più spiata d’Italia.

Da qualche anno Imparato non viene più ospitato nei programmi per la sua voce ma per vicende extra-musicali. Ultimamente Cristian Imparato è però apparso spesso nei programmi condotti da Barbara D’Urso per smentire le notizie stando alle quali il cantante sarebbe ricorso alla chirurgia estetica. Oggi il suo sogno nel cassetto è quello di poter partecipare al Festival di Sanremo.

