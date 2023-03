CON AMADEUS

Lo storico palermitano Giuseppe Li Causi ha partecipato alla trasmissione “I soliti ignoti” di Rai Uno, condotta da Amadeus. Li Causi è un personaggio molto conosciuto e apprezzato in città, l’uomo dei vip. In un’epoca in cui i selfie hanno sostituito i vecchi autografi che un tempo si chiedevano ai vip, c’è una persona che, per quel che riguarda i personaggi dello spettacolo, perlomeno dalle nostre parti, lui non teme confronti.





























Chi è Giuseppe Li Causi, lo storico di Franco e Ciccio

57 anni, da più di 29 dipendente del Policlinico di Palermo, dove lavora alla reception, Giuseppe Li Causi è noto anche per essere lo storico ufficiale dei comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, della cui produzione cinematografica è un cultore e le cui “gesta” è sempre pronto a narrare.

La piazza intitolata a Franchi e Ingrassia

Giuseppe Li Causi, tra l’altro, può essere considerato uno dei principali artefici prima della intitolazione e poi della riqualificazione di piazza “Franchi e Ingrassia”, che il Comune di Palermo ha pensato di istituire, in ricordo degli indimenticabili comici.

Il museo dedicato ai due attori

Inoltre Li Causi è promotore, insieme ai figli dei due comici, della nascita a Palermo di un museo a loro dedicato dove si potranno ammirare molti oggetti appartenenti ai due grandi artisti (abiti di scena, sceneggiature dei loro innumerevoli film, locandine, foto, ecc…) in attesa che il comune di Palermo decida quando realizzare tutto ciò.

Le “Risate fra quattro mura”

Li Causi, tra l’altro, negli anni scorsi è stato l’organizzatore della manifestazione cinematografica, sempre dedicata a Franchi e Ingrassia, dal titolo “Risate fra quattro mura”, che si è svolta nelle case circondariali di Palermo, e alla quale ha preso parte pure l’allora sindaco della città, Leoluca Orlando. Insomma Li Causi è davvero un uomo che si da molto da fare per promuovere se stesso e le proprie attività.