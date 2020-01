l'appello dello storico giuseppe li causi

“Rai e Mediaset, la Sicilia non è solo mafia, fate una fiction su Franco e Ciccio“.

Lo dice Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i due attori palermitani che insieme hanno costituito il duo comico di grande successo negli anni ’60 e ’70.

Spiega Li Causi: “In questi anni queste reti televisive hanno prodotto tante fiction dedicate a molti personaggi che hanno dato lustro allo spettacolo italiano (Modugno, Manfredi, De André ecc.).

Fin qui nulla da criticare, però quando il cinema o la TV fanno qualcosa sulla Sicilia il tema principale è la mafia“.

Per lo storico: “E’ ora di finirla di speculare sempre su queste storie, bisogna far conoscere la nostra Sicilia con storie belle e positive, come quella di Franco e Ciccio.

Sarebbe bello vedere una fiction su Franchi e Ingrassia e scoprire il lato positivo di questa nostra Sicilia tanto martoriata dalla mafia. Faccio appello a tutte le produzioni cinematografiche affinché questo avvenga nella speranza che qualche nostro artista corregionale possa recepire questo mio desiderio”.