Calcio a 5 serie C1, al Tocha Stadium finisce 4-2

Derby e tre punti pesanti per il Palermo C5 che si impone sul Cus Palermo per 4-2 nel posticipo della ventitreesima giornata del girone A del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.

Al Tocha Stadium i rosanero conquistano tre punti importanti in chiave salvezza superando la quotata formazione universitaria al termine di una prestazione sicuramente positiva.

Avvio in salita per il Palermo C5

La sfida, però, parte male. Avvio in salita per i rosanero che subiscono dopo appena 25” la rete del Cus Palermo con Guarino bravo a trovare una conclusione velenosa da fuori area sul quale l’estremo difensore D’Antoni non può intervenire.

Il Palermo Calcio a5 non si scoraggia ed inizia ad attaccare a testa bassa rendendosi pericoloso con Tuzzolino e Davì. Prove tecniche del pareggio. La rete dei padroni di casa arriva direttamente da calcio piazzato: Lupo, di prima intenzione, dopo una breve rincorsa, spiazza il portiere del Cus Palermo Morrione, regalando il momentaneo 1-1 alla compagine di Lo Piccolo.

I padroni di casa, galvanizzati dal pari, continuano a proiettarsi in avanti, dominando la prima frazione di gioco. Il risultato, però, non si sblocca ed il primo tempo si conclude sull’1-1.

Uno-due decisivo per i rosanero

Il Palermo Calcio a5 inizia la ripresa col piede pigiato a martello sull’acceleratore trovando due reti in rapida successione: il 2-1 firmato da Tuzzolino dopo un assist da urlo di Mineo, quindi il 3-1 siglato da Davì, servito sulla destra da Tuzzolino, dopo l’ennesimo contropiede letale di Mineo.

Pandemonio al Tocha Stadium: il pubblico di fede rosanero applaude i propri beniamini.

I padroni di casa vanno vicino al poker in diverse occasioni, le più nitide sono quelle di capitan Marretta e Tuzzolino, la cui conclusione lambisce il palo.

Il Cus la riapre nel finale, ma Daricca firma il poker rosanero

A 3’ dal termine il Cus Palermo accorcia le distanze con Restivo e riapre la partita. Momenti di alta tensione in campo tra le due formazioni ma, a chiudere definitivamente i conti, ci pensa Daricca che, con una fucilata da centrocampo, fredda l’estremo difensore avversario.

Risultato finale 4-2 in favore dei rosanero, vittoria di cuore e carattere: il Palermo C5 torna a sorridere dopo diverse giornate sfortunate nelle quali aveva raccolto meno di quello che aveva seminato.

Serie C1 girone A, i risultati

Sporting Alcamo Onlus – Mazarsal Futsal 3-6

Resuttana San Lorenzo – Punta Vugghia Bagheria 2-5

San Vito Lo Capo – Futsal Marsala 5-5

Palermo C5 – Cus Palermo 4-2

Isola C5 – Ve.Co Palermo C5 4-8

Mistral Meeting Club – Tiki Taka Palermo C5 7-5

Riposano: Palermo Futsal Eightyniners

Classifica

Questa la classifica aggiornata: Mistral Meeting Club 60 punti; Futsal Mazara 56; Marsala Futsal 42; Cus Palermo 39; Tiki Taka Palermo 35; Sporting Alcamo 33; Punta Vugghia Bagheria 30; Palermo Futsal Eigthyniners 24; Palermo C5 22; San Vito Lo Capo 21; Isola C5 19; Resuttana San Lorenzo 10; Ve.Co. Palermo 9.