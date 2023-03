Calcio a 5 serie C1, rosanero sconfitti 2-1

Si spegne negli ultimi minuti la possibilità di far punti contro la seconda in classifica per il Palermo C5 che tra le mura amiche del Tocha Stadium si deve arrendere per 2-1 di fronte al Mazara che prosegue la sua marcia nel girone A della serie C. Un ko che fa scendere i rosanero ai margini della zona play out viste le contemporanee vittorie del San Vito Lo Capo (5-1 alla Ve.Co.) e dell’Isola su Resuttana San Lorenzo per 5-4. La classifica dice San Vito Lo Capo 20, Isola e Palermo C5 a 19. Queste tre squadre si contendono la salvezza diretta mentre una è destinata a disputare i play out al termine della stagione regolare.

Grande protagonista dell’incontro l’estremo difensore degli ospiti Sugamiele che blinda la sua porta e consente al Mazara di portare a casa la vittoria.

Mazara subito in vantaggio

Inizio in salita per il Palermo C5: il Mazara dopo 4′, passa in vantaggio grazie alle rete di Joselillo.

La squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo, però, non si scompone e, sostenuta dal pubblico del Tocha Stadium, inizia a produrre gioco.

I rosanero, dopo essersi ricompattati, alzano il proprio baricentro e attaccano con insistenza costringendo l’estremo difensore del Mazara Sugamiele a compiere gli straordinari.

Nonostante il forcing del Palermo Calcio a5 il risultato non cambia e si andrà all’intervallo sullo 0-1 in favore degli ospiti.

Assalto rosanero

La ripresa inizia con un assedio del Palermo C5: i primi 20′ vedono i padroni di casa all’arrembaggio nel disperato tentativo di trovare il pareggio.

La squadra di Lo Piccolo sfiora l’1-1 prima con Russo, quindi con Daricca e due volte con Tuzzolino ma, l’estremo difensore del Mazara Sugamiele è in giornata di grazia e risponde sempre presente.

Il Palermo C5 pareggia con Davì

Il Palermo Calcio a5, però, non si scoraggia e finalmente riesce a ottenere lo strameritato pareggio: al 22′ capitan Marretta recupera palla e, dopo una strepitosa progressione, serve un pallone comodo per Davì che ribadisce in rete.

Beffa finale

La formazione rosanero, tuttavia, non riesce a chiudere l’incontro anzi, proprio al fotofinish, arriva (puntuale) la beffa: gli ospiti, da un’azione che sembra innocua, riescono in maniera rocambolesca a trovare il definitivo vantaggio con Dopico.

Serie C1 girone A

Isola – Resuttana San Lorenzo 5-4

Mistral Meeting Club – Punta Vugghia Bagheria 7-4

Palermo C5 – Futsal Mazara 1-2

Palermo Futsal Eightyniners – Marsala Futsal 2-6

San Vito Lo Capo – Ve.Co Palermo 5-1

Sporting Alcamo Onlus – Tiki Taka Palermo 7-1

Riposa: Cus Palermo

Classifica

Questa la classifica aggiornata. Mistral Meeting Club 54 punti; Futsal Mazara 52; Cus Palermo e Marsala Futsal 36; Sporting Alcamo 33; Tiki Taka Palermo 32; Palermo Futsal Eightyniners e Punta Vugghia Bagheria 24; San Vito Lo Capo 20; Palermo C5 ed Isola 19; Resuttana San Lorenzo 10; Ve.Co.Palermo 4.

Like this: Like Loading...