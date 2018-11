Vittoria larga e convincente per il Palermo Calcio Popolare. La squadra del tecnico Troìa ha battuto 3 – 0 il San Giorgio Piana grazie alle reti di Petrolà (al ritorno in gol dopo l’infortunio), Bracia e Balistreri su calcio di rigore.

Un riscatto necessario dopo la sconfitta nello scontro diretto contro gli avversari di Sciacca. Il rientro del capitano Petrolà è una note più che positiva per Troìa e per tutti i compagni di squadra. A fine partita solito saluto a entrambe le tifoserie da parte dei giocatori del “Genio”.

Il Calcio Popolare sale così al 3 posto in classifica, frutto di 15 punti raccolti in 7 incontri disputati. Un ruolino di marcia invidiabile per una neopromossa nella categoria. Sempre in tema Palermo Calcio Popolare è da sottolineare il match che vederà contrapposti i giovanissimi del “Genio” contro il Fada Football Club, allenato da Santino Nuccio. L’incontro si disputerà martedì alle 15:15 al campo del Don Orione.