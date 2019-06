Dopo una stagione travagliata

Dopo una stagione travagliata che per ragioni non legate al campo rischiava pure di portare la squadra in Serie C, per il Palermo è arrivato il momento di ripartire e sognare magari nella stagione 2020/2021 di tornare nella massima divisione e tornare ad essere protagonisti di scommesse serie a pronostici. Per tentare dunque il ritorno in Serie A, la società ha scelto un allenatore siciliano di grande esperienza come Pasquale Marino.

Dopo il buon campionato con lo Spezia, mister Marino dunque si rituffa in una nuova esperienza in B con la speranza che con i rosanero possa andare ancora meglio che con i liguri. Molto ovviamente dipenderà dal calciomercato e dalle mosse in entrata ed uscita che verranno fatte. Partiamo dalle probabili conferme: il numero 1 rosanero, il portiere Alberto Brignoli, quasi sicuramente rimarrà a difendere la porta palermitana e sarebbe decisamente una buona notizia per Marino visto il rendimento avuto nel corso dell’intera stagione, dimostrandosi uno dei migliori portieri del campionato cadetto.

Conferme anche per il dodicesimo Alberto Pomino, con la prospettiva poi di entrare in società da dirigente. Ha già salutato invece Mato Jajalo: in scadenza di contratto a fine giugno, si è già accasato all’Udinese. Per sostituirlo Marino ha già chiesto un suo fedelissimo: il jolly di centrocampo Matteo Ricci. Il giovane giocatore è attualmente allo Spezia ma la Roma, società nella quale è cresciuto calcisticamente, ha il diritto di recompra su di lui.

Probabile anche l’addio di Bellusci così come sembrano esserci difficoltà per trattenere Nestorovski (corteggiato dalla Stella Rossa di Belgrado ma anche dal Parma), Puscas (avance dai turchi del Fenerbahçe e dai rumeni dello Steaua Bucarest), Trajkovski e Rajkovic mentre la società starebbe lavorando per mantenere in rosa Murawski e Moreo.

Bisognerà anche fare una valutazione sui vari giocatori che il Palermo ha girato in prestito e che torneranno a disposizione dell’allenatore dal prossimo ritiro. Tra gli altri c’è Carlos Embalo: il Cosenza, squadra con cui ha giocato l’ultimo campionato sempre in Serie B, vorrebbe trattenere il giocatore ma sembra che non sia disposto ad accettare le condizioni poste dai rosanero con la possibilità che dunque torni in rosanero oppure venduto ad un’altra società.

Sul fronte economico comunque ci sono buone notizie per la società: da qui a fine anno nelle casse del Palermo entreranno poco meno di 6 milioni di euro per via di vari acquisti perfezionati in passato. Il principale debitore è l’Empoli: la società toscana deve ancora versare 3 milioni di euro per l’acquisto di Antonino La Gumina. A bilancio ci sono anche 800.000 euro che il Torino deve ancora al Palermo per il “Gallo” Andrea Belotti che si è trasferito in granata oramai ben 5 anni fa.

Tornando a Pasquale Marino, il mister è un allenatore che predilige un calcio offensivo e propositivo il cui modulo preferito è il 4-3-3 alternato a volte con il 3-4-3. Nel corso di una recente intervista ha dichiarato che il suo Palermo giocherà sempre per vincere e che lui preferisce che una partita si concluda 4 a 4 piuttosto che zero a zero.