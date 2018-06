Dopo gli allenamenti proseguiranno in città

Il Palermo riparte da Sappada. La squadra rosanero sosterrà la preparazione estiva nella località friulana dal 15 al 28 luglio.

La sera di sabato 14 luglio il gruppo si radunerà a Sappada per iniziare nella giornata successiva gli allenamenti con una doppia seduta. Al termine del ritiro in Friuli i rosanero rientreranno in città per proseguire gli allenamenti.