Il Parco delle Madonie nel Palermitano, è uno dei dieci luoghi d’osservazione ideali in Italia per gli astronomi e gli astrofili.

Ciò grazie allo scarso inquinamento luminoso dovuto ai centri urbani ma anche che all’altitudine, agli spazi aperti, ai luoghi, al conseguente ‘cielo scuro’ che è un elemento fondamentale per l’osservazione nitida delle stelle e dei pianeti.

Una attrattiva in più per il parco impegnato in tante attività anche alla luce della crescita continua degli appassionati amanti dell’osservazione delle stelle. Una attività che porta con se una dose di mistero e di romanticismo oltre agli evidenti contenuti scientifici.

Non sempre, però, gli appassionati riescono nei loro propositi di osservazione anche nei luoghi migliori a questo scopo. Questo perchè sono tanti i fattori che influiscono su una osservazione nitida e soddisfacente

Spesso per i principianti è difficile destreggiarsi tra tipologie di telescopi, accessori e campi di applicazione. Ma a venire incontro a chi vuole fare questa esperienza ‘emozionale’ spesso unica nel suo genere è la redazione di Idealo Magazine che ha pubblicato una guida all’osservazione in collaborazione con gli esperti del Planetarium Südtirol/Alto Adige.

Ci sono consigli per ogni tipo di attrezzatura dai telescopi all’astrofotografia ma anche analisi dei costi per venire incontro ad ogni tasca, la mappa dei luoghi di osservazione e tanto altro.

Nella guida si trova una checklist interattiva con i costi dell’attrezzatura adatta a principianti, hobbisti e bambini; la mappa di alcuni luoghi di osservazione ideali in Italia (visibile anche qui a fianco) con poco inquinamento luminoso dove osservare la volta stellare, tra cui le Madonie e un importante excursus nell’astrofotografia.

Insomma c’è tutto per una esperienza da non dimenticare QUI LA GUIDA COMPLETA