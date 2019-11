I funerali celebrati martedì

In tanti si erano mobilitati per il piccolo Giovanni. Era nata anche un’associazione un “Sorriso per Giovanni” il bimbo di 11 anni, affetto da una patologia rara ad oggi incurabile e orfana di farmaci e terapie validi, la mucopolisaccaridosi 3 b, un errore congenito del metabolismo gli ha portato via tutto.

Giovanni in questi anni grazie all’amore dei suoi genitori Pietro e Maria Teresa ha cercato una chance, sottoponendosi a terapie a base di cellule staminali.

Questa mattina Giovanni ad appena 14 anni è morto all’ospedale dei Bambini a Palermo. Tanti i messaggi su Facebook per sostenere i genitori in questo momento di dolore.

“Caro Pietro, amico mio – scrive il consigliere comunale Ottavio Zacco – ti sono vicino in questo momento di Grande Dolore per la scomparsa del tuo piccolo e adorato figlio.

Giovanni ci ha insegnato molte cose, ha unito più volte il nostro quartiere, ci ha fatto apprezzare la quotidianità della vita che a volte non è scontata per tutti e Vi ha dato tante gioie. Ha unito le borgate di Partanna Mondello, Valdesi e Sferracavallo.

Tu e tua moglie avete dimostrato di essere i genitori perfetti, avete dedicato tutto a Giovanni e tutto avete fatto per lui.

Ora Giovanni è tra le braccia del Signore e sono sicuro che vi darà la forza per andare avanti.

Un Abbraccio Forte Piero e Maria Teresa. Vi sono vicino”.

Domani verrà allestita la camera ardente nella chiesa di Sferracavallo. I funerali saranno celebrati alle 10.