Dal Pd le prime reazioni di sconcerto

Sta facendo discutere la foto postata in rete dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, che ritrae il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre viene portato via in manette da due Carabinieri. Il politico ha postato l’immagine dopo che ieri sera il premier ha terminato la sua conferenza stampa a palazzo Chigi nel corso della quale ha annunciato agli italiani i provvedimenti decisi dal Governo a partire dal prossimo 4 maggio.

Quella dell”assessore Manlio Messina è una chiara provocazione, una forma di protesta social per una quantità di misure adottate dal governo che non sono proprio andate giù. Fatto sta che il membro della giunta regionale non ci ha pensato due volte a postare una immagine che farà certamente discutere. “Ma sei serio? Io posterei ovunque questo hashtag. #maseiserio?? Giuseppe Conte #maseiserio?”, scrive Messina a coronamento della protesta lanciata provocatoriamente con l’immagine di Conte arrestato e portato via dalla Benemerita.

E ci sono già le prime reazioni. “Questa mattina su Facebook l’assessore regionale siciliano al Turismo Manlio Messina ha usato frasi e immagini nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non degne di chi rappresenta le istituzioni” dice Antonio Ferrante del Partito democratico. “Mi aspetto – continua Ferrante – le scuse dell’assessore al presidente Conte e ai siciliani e un intervento del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per ristabilire il decoro istituzionale che Messina ha palesemente violato”.

Ma invece questa mattina Messina ha rincarato la dose pubblicando un’altra foto del presidente del Consiglio Conte, questa volta senza manette ai polsi. Sull’immagine di nuovo l’hashtag #maseiserio.

Provocazione a parte che le misure assunte dal governo nazionale non siano solo impopolari ma destinate a far sollevare molte proteste era chiaro sin dai ieri sera stessa. Basti pensare che la prima voce sollevatasi contro le decisioni è stata quella della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana sempre molto prudente nelle proprie prese di posizione ma stavolta fin troppo chiara nella sua presa di posizione