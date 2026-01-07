Giunto alla quinta edizione, l’evento si è confermato come uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi del territorio, capace di unire spiritualità, tradizione e partecipazione comunitaria. Promosso dall’Associazione Giovanni Paolo II in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria degli Angeli, l’iniziativa si è svolta a Partanna Mondello in una cornice naturale di grande fascino: l’area messa a disposizione dal Ranch “Al Boschetto”, alle pendici di Monte Gallo, che per l’occasione viene trasformata in un autentico villaggio di Betlemme.

Il percorso proposto ai visitatori è stato pensato come un vero e proprio viaggio nel tempo. Tra scene di vita quotidiana ai tempi di Gesù, costumi d’epoca, figuranti e installazioni all’aperto, il presepe vivente ricostruisce atmosfere e gesti della tradizione, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Ogni angolo del villaggio è curato nei dettagli, con l’obiettivo di restituire non solo la dimensione religiosa dell’evento, ma anche quella storica e culturale.

Accanto alla rappresentazione sacra, non sono mancati momenti dedicati alla socialità e alle famiglie. Spazi pensati per i più piccoli, come la sempre apprezzata “Casa di Babbo Natale”, che hanno reso l’iniziativa accessibile e attrattiva anche per i bambini, mentre momenti conviviali e assaggi di prodotti tipici locali hanno contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, valorizzando il territorio e rafforzando il senso di comunità attraverso una tradizione che unisce fede, cultura e accoglienza.