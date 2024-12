Matteo Salvini ha ricevuto ampie dimostrazioni di sostegno alla vigilia del verdetto del processo Open Arms. Politici italiani ed europei, e perfino l’imprenditore americano Elon Musk, hanno espresso la loro solidarietà al vicepremier, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ONG Open Arms nel 2019.

Musk critica il processo

Elon Musk, tramite un post sul suo social network, ha definito “assurdo” il processo a Salvini, sostenendo che il leader della Lega stesse semplicemente difendendo l’Italia. Questo intervento di Musk riporta l’attenzione internazionale sul caso, amplificando le voci di coloro che considerano il processo a Salvini una strumentalizzazione politica.

Salvini sereno in attesa del verdetto

Giunto a Palermo in serata, Salvini ha scelto di trascorrere la vigilia del verdetto in albergo, preferendo la concentrazione alla partecipazione ad un direttivo della Lega. Il senatore Nino Germanà, esponente del partito in Sicilia, ha riferito di aver parlato con Salvini, descrivendolo sereno e fiducioso. In aula, Salvini sarà assistito dall’avvocato Giulia Bongiorno.

Supporto dagli alleati europei

A Bruxelles, Salvini ha incontrato Viktor Orbán e altri membri del gruppo dei Patrioti per l’Europa, ricevendo il loro pieno appoggio. Il leader ungherese ha espresso la sua solidarietà con un tweet chiedendo “Giustizia per Matteo Salvini!”. Il gruppo ha anche indossato magliette con la scritta “Colpevole di aver difeso l’Italia”, manifestando pubblicamente il proprio sostegno al vicepremier italiano.

Salvini fiducioso nell’assoluzione

Salvini si è detto fiducioso in un’assoluzione, ribadendo di aver agito in linea con il programma elettorale della Lega e con il sostegno dell’intero governo dell’epoca. Ha inoltre espresso preoccupazione per le possibili conseguenze di una condanna, che a suo dire creerebbe un pericoloso precedente per i ministri di tutta Europa e rappresenterebbe una “figuraccia” per l’Italia. In caso di condanna, Salvini ha comunque ribadito l’intenzione di rimanere al suo posto nel governo e alla guida della Lega.

Tajani auspica l’assoluzione

Anche Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e vicepremier, ha espresso l’auspicio che Salvini venga assolto, sottolineando l’importanza di non utilizzare la giustizia a fini politici e sollevando sospetti sulla natura del processo.

