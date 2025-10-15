Annullato lo scorso 3 ottobre per le avverse condizioni meteo che hanno impedito agli attori Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco di recarsi sull’isola di Ustica, “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura – nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità – organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, giovedì 16 ottobre, alle ore 21, all’interno dell’Auditorium comunale, recupera lo spettacolo “Mi si è ristretto il banco” di cui Ponte e Cucco sono protagonisti.





Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco in “Mi si è ristretto il banco”, foto Giuseppe Mazzola

La divertente commedia, scritta a quattro mani da Ernestomaria Ponte e Salvo Rinaudo, di cui Ponte firma anche la regia, narra la storia di un uomo che per migliorare la propria condizione lavorativa è costretto a conseguire il titolo di studio che non ha mai preso per pigrizia, indolenza e voglia di mettersi subito a lavorare. Adesso che i suoi colleghi lo stanno superando è costretto a colmare la lacuna, ma come superare un esame che prevedere tante materie di cui non conosce nemmeno l’esistenza? Trovare un’insegnante in tempi brevissimi che lo prepari a superare l’ostacolo è l’unica soluzione possibile. Ed ecco che da qui in poi la commedia si sviluppa in una serie di scontri e confronti dai toni esilaranti sugli argomenti più disparati: la vita, la scuola, la cultura e l’amore… ma forse allievo e insegnante alla fine troveranno un punto in comune.





Il festival “Il Respiro del Mare”, diretto artisticamente da Vito Meccio, è organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo, con il sostegno della Regione Siciliana (Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo), in collaborazione con Estreusa di San Cataldo, Pangea di Palermo, l’Associazione culturale Mirabilia e l’Istituto comprensivo “Saverio Profeta” di Ustica.

Informazioni

Biglietto: intero € 10; ridotto residenti € 5. Prenotazioni e informazioni 091.309636. Biglietti online https://www.tickettando.it oppure al botteghino dell’Auditorium 30′ prima dello spettacolo.

Luogo: Auditorium comunale, Via Petriera, USTICA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Ernestomaria Ponte Clelia Cucco

Prezzo: 10.00

Info:

Dopo l’annullamento dello scorso 3 ottobre per le avverse condizioni meteo, giovedì 16 ottobre il festival organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Agricantus recupera, sul palco dell’Auditorium comunale, lo spettacolo che vede protagonisti i due attori palermitani con la loro fortunata commedia

Link: https://www.gncpress.it/il-respiro-del-mare-a-ustica-si-recupera-mi-si-e-ristretto-il-banco-di-antonio-pandolfo-con-ernestomaria-ponte-e-clelia-cucco/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.