Il Sindaco di Chiusa Sclafani, Francesco Di Giorgio, ufficializza il suo ritorno in Forza Italia, scegliendo di aderire al gruppo che fa riferimento all’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.

“Dopo un periodo di riflessione, ho deciso di tornare a casa – dichiara Di Giorgio –. Per 25 anni ho militato con orgoglio in Forza Italia, contribuendo alla crescita del partito sui territori. Oggi, ritrovo in Edy Tamajo un punto di riferimento solido, concreto e vicino alle esigenze degli amministratori locali. Condivido il suo metodo, fatto di ascolto, dialogo e pragmatismo, e sono pronto a dare il mio contributo per rafforzare un progetto politico che rimette al centro lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità.”

Soddisfatto Edy Tamajo, che accoglie con entusiasmo il ritorno di Di Giorgio:

“Continuiamo a lavorare per allargare la squadra con persone serie, capaci e radicate nei territori. Francesco Di Giorgio è un amministratore esperto, che conosce profondamente le dinamiche del suo territorio e ha dimostrato negli anni grande coerenza e dedizione. Il suo ritorno è un segnale importante e rafforza ulteriormente la nostra presenza nella provincia di Palermo. Insieme a lui, continuiamo a costruire una Forza Italia moderna, inclusiva e proiettata al futuro.”



