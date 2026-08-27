Presentata dal centro Hakuna Matata dell’associazione Redivivi Aps la: uno spazio multisensoriale rivolto a persone di ogni età, pensato per offrire esperienze personalizzate di esplorazione, rilassamento e regolazione sensoriale, anche in presenza di neurodivergenze, disabilità o particolari condizioni di fragilità. La stanza Snoezelen del centro Hakuna Matata si trova nella sede Fondazione Trigona Ets a Bagheria (Palermo), realizzata grazie al contributo di UniCredit Carta Etica.

Qui si trovano numerose dotazioni specialistiche: tubo a bolle e fibre ottiche interattive, letto ad acqua musicale con sistema vibroacustico, proiezioni immersive e cielo stellato, poltrona sensoriale “Abbraccio”, piastrelle a gel, tappeto Led interattivo, altalena a piattaforma, piscina di palline illuminata e interattiva, materiali tattili, stimolazioni olfattive e ulteriori strumenti dedicati all’esperienza multisensoriale. Non si tratta, tuttavia, di una semplice stanza attrezzata.

L’approccio Snoezelen pone al centro la persona e la possibilità di costruire esperienze individualizzate in un ambiente accogliente e non direttivo, con l’obiettivo di favorire benessere, autoregolazione, attenzione, esplorazione, comunicazione, relazione e partecipazione.

Le attività del Centro sono condotte da un professionista certificato Isna-Mse – International Snoezelen Association, Multisensory Environment, con qualifica di Accompagnatore Snoezelen, affinché gli strumenti e le stimolazioni presenti nell’ambiente siano utilizzati in maniera consapevole e modulati rispetto alle caratteristiche della persona.

La Stanza Snoezelen si inserisce nel più ampio percorso portato avanti dal Centro Hakuna Matata, attraverso interventi e attività rivolti a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, con particolare attenzione alle neurodivergenze e alla costruzione di opportunità concrete di inclusione, autonomia e partecipazione.

L’obiettivo è offrire un luogo nel quale ogni persona possa avere la possibilità di esplorare, sentire e rilassarsi secondo i propri tempi, riconoscendo che non esiste un unico modo di percepire e vivere ciò che ci circonda.

A raccontare il progetto sarà anche un videoclip professionale realizzato per mostrare non soltanto gli strumenti presenti nella stanza, ma soprattutto le esperienze e le emozioni vissute dagli utenti durante le attività.

La realizzazione della Stanza Snoezelen rappresenta un ulteriore investimento del Centro Hakuna Matata di Bagheria nella qualità dei servizi e nella costruzione di ambienti capaci di adattarsi alle differenti esigenze della persona.