La Sicilia diventa un set cinematografico di film cult: questo il Sogno Italiano, evento culturale che omaggia il cinema italiano.

Un evento organizzato dall’Ambasciatore del Messico, Eduardo Ramos-Gomez, fa rivivere ai partecipanti il “sogno italiano” simulando la ripresa di film che raccontano l’Italia.

La Sicilia, terra ricca di tradizioni millenarie, abitata da popoli di diverse etnie e culture; un’ isola caratterizzata da differenti paesaggi come le catene montuose di cui fa parte l’Etna, vulcano ancora attivo più alto d’Europa; e le coste rocciose che si alternano alle lunghe spiagge. Tutti questi elementi fanno della Sicilia una terra unica, affascinante e ancora da scoprire. Molte storie sono state ambientate o scritte per questa isola; ne abbiamo conosciuto abitudini, contraddizioni ma soprattutto i luoghi che da un lato hanno ammaliato gli “stranieri”, dall’altro hanno influenzato il modo d’esser e di stare al mondo degli abitanti di questa terra. Un buon metodo per conoscere e capire l’essenza di questa Isola è senza ombra di dubbio il cinema.

Parlare di cinematografia in relazione alla Sicilia vuol dire ricordare una serie di film che hanno visto la partecipazione di grandi interpreti e registi, conquistando in questo modo un pubblico anche straniero.

Anche l’ambasciatore del Messico e Presidente dell’ufficio legale Duane Morris, Eduardo Ramos-Gomez, cinefilo ed estimatore del cinema italiano, è rimasto affascinato dall’aura magica della Sicilia, ed ha organizzato un evento culturale dal nome “Il Sogno Italiano” che coinvolge per diversi giorni anche alcune città della nostra Isola.

“Il Sogno italiano” è un evento di grandissima valenza culturale, della durata di una settimana, in cui l’Ambasciatore del Messico insieme ai suoi ospiti provenienti da tutto il mondo, vivranno un sogno ad occhi aperti: per tutte le giornate verranno allestiti dei set cinematografici dove si simulerà di riprendere scene tratte da film famosi italiani.

Lo scopo dell’evento è una lode all’Italia, alla sua cultura e al cinema italiano; un modo alternativo, ed esperienziale, per far conoscere a persone di tutto il mondo la bellezza unica della Sicilia. L’evento si svolgerà tra Roma e la Sicilia, mettendo in scena celebri film italiani. Una grande rilevanza è stata data a Bagheria: città che ha dato i natali a Giuseppe Tornatore, di cui verranno allestite alcune scene tratte da Nuovo Cinema Paradiso e Malena; e cittadina al centro della Conca D’oro, tra mare e monti, dalle molte ville settecentesche in stile barocco: Villa Palagonia, emblema dell’architettura barocca suburbana della Sicilia; Villa Cattolica, oggi sede del museo Guttuso; Villa Ramacca dove giorno 9 Aprile verrà allestito il set del film Il Padrino.

La nostra terra continua a essere il palcoscenico di spettacoli unici, un set naturale per drammi, commedie, caricature e parodie; del resto Leonardo Sciascia aveva dichiarato a gran voce: «Il cinema si interessa della Sicilia perché la Sicilia è il Cinema».