“Ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, dove tutto funziona con operatori bravissimi. Non solo buona sanità, buona umanità”.

Lo scrive su twitter Francesco Tatò, grande manager italiano più noto come Franco Tatò o con il suo soprannome di Kaiser Franz.

85 anni, già alla guida delle più importanti aziende italiane e non fra cui Parmalat, Treccani, Tyssem Group, Tatò si è sentito male a Palermo ed ha dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale Civico che si è sentito in dovere di ringraziare con questo post su twitter per il trattamento riservatogli.