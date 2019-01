Il teatro Massimo saluta l’arrivo del nuovo anno con una illuminazione ad hoc. Quella di oggi è stata una giornata impegnativa di concerti per tutti.

Il primo Concerto di Capodanno del Teatro Massimo stamattina alle 11.30, cantavano il coro di voci bianche, il coro Arcobaleno e la Cantoria del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo, mentre a suonare era la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca. Ad applaudire i loro coetanei anche un centinaio di bambini provenienti da Danisinni, dallo Zen, dal Centro Padre Nostro e componenti dell’Orchestra e Coro Brancaccio, presenti grazie ai biglietti donati dal sovrintendente Francesco Giambrone.

All’arrivo al Teatro Massimo i giovanissimi ospiti hanno trovato ad accoglierli il presidente della Fondazione Teatro Massimo, il sindaco Leoluca Orlando, e il sovrintendente Giambrone, che ha donato ad ognuno una copia del calendario della Massimo Kids Orchestra. Per il presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leoluca Orlando, che insieme all’assessore Giovanna Marano ha assistito a l concerto dal palco reale insieme a una ventina di bambini, ol Teatro Massimo apre il nuovo anno, e non poteva essere altrimenti, confermando il proprio ruolo centrale non solo per la cultura, ma anche e soprattutto per il legame fra il mondo della cultura e quello della solidarietà a Palermo. Un teatro che sempre più è “diffuso” nella città, di cui coinvolge i cittadini e i quartieri e ai cui cittadini e quartieri è fortemente legato.

Alle 18.30 il secondo appuntamento con il tradizionale concerto di Capodanno realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo: l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo saranno diretti dal direttore russo Valentin Uryupin, ma estro del Coro Piero Monti.

(foto ©Rosellina Garbo)