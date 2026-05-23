Longi sceglie l’outdoor per riposizionarsi dentro la mappa del turismo dei Nebrodi. Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 il borgo ospiterà il Longi Outdoor Fest, sei giorni in cui il territorio diventerà il centro di un programma fatto di trekking, canyoning, e-bike, arrampicata, escursioni guidate, degustazioni e iniziative di comunità.

La novità non è solo l’organizzazione di un calendario di attività. Il punto è il tentativo di mettere insieme risorse che spesso restano separate: natura, sport, centro storico, cucina locale e socialità. In un’area interna come quella nebroidea, l’evento punta a costruire una forma di turismo meno episodica e più legata all’esperienza diretta dei luoghi.

Longi non si limita a ospitare visitatori. Prova a portarli dentro il paesaggio. Sentieri, boschi, gole e pareti rocciose diventano il cuore di una narrazione diversa della Sicilia interna, lontana dai circuiti più battuti e più vicina a un’idea di viaggio lento, fisico, partecipato.

Il programma lega sport, natura e vita del paese

Le attività principali si concentreranno sui percorsi naturalistici. Sono previsti trekking alla Stretta di Longi e alla Cascata del Catafurco, uscite in e-bike, canyoning, arrampicata e itinerari guidati nei punti più rappresentativi del territorio.Uno degli appuntamenti centrali sarà l’escursione al tramonto alle Rocche del Crasto, con degustazione di prodotti tipici sotto le stelle e rientro in notturna. È il momento in cui il festival mostra con maggiore chiarezza la propria impostazione: non solo sport, ma relazione tra paesaggio, cibo e comunità.

L’arrampicata avrà anche una presenza visibile nel centro abitato. Una parete artificiale sarà allestita in piazza e coinvolgerà anche le scuole. La scelta porta l’outdoor fuori dai sentieri e dentro lo spazio urbano, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport all’aperto e al rispetto dell’ambiente.Il programma includerà visite guidate nel centro storico, degustazioni itineranti, momenti di confronto e occasioni di socialità. Tra gli appuntamenti più legati alla dimensione locale c’è “Piazza a tavola: maccarrunata di comunità”, serata pensata per riunire residenti, visitatori e partecipanti attorno a un piatto simbolo della tradizione. In piazza Umberto I ci sarà anche la musica, parte della dimensione più popolare dell’evento.

La chiusura sarà nel Bosco di Mangalaviti, con il grande anello “Alla scoperta della Petagna” e il momento finale alle Case di Mangalaviti, nella saletta delle guide escursionistiche. La manifestazione è promossa con il sostegno della Regione Siciliana, del Parco dei Nebrodi, del Comune di Longi e in collaborazione con As Naturalista La Stretta. Informazioni: 370 3224716, Facebook As Naturalista La Stretta, Instagram @aslastretta.

La partita vera è dare continuità all’evento

Il Longi Outdoor Fest indica una possibile strada per i piccoli comuni dell’entroterra: usare le risorse ambientali non come sfondo, ma come infrastruttura turistica. La differenza è sostanziale. Un sentiero, una cascata o un bosco producono valore solo se entrano in una rete di servizi, guide, accoglienza e racconto territoriale.

Il rischio, per manifestazioni di questo tipo, è restare eventi concentrati in pochi giorni. La sfida sarà trasformare l’attenzione generata dal festival in una proposta stabile. Longi prova a farlo partendo da un’identità precisa: natura accessibile, comunità coinvolta, gastronomia locale e sport all’aria aperta.Per i Nebrodi può essere un passaggio utile. Non basta rivendicare bellezza paesaggistica. Serve organizzarla, renderla fruibile, collegarla a esperienze riconoscibili. Il festival misura proprio questo: la capacità di un borgo di passare dal potenziale alla destinazione.