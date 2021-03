Elio Ficarra nomina Mario Canale

Il vice coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, Elio Ficarra, ha nominato Mario Canale responsabile di collegio del partito in sedici comuni della Sicilia: Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Vicari.

Mario Canale, nato a Venaria Reale, provincia di Torino, il 12 aprile del 1978, è Impiegato nel settore dei rifiuti da quindici anni e vanta diverse esperienze in ambito politico. Già coordinatore a Prizzi di Azione Giovani nel 1993, Canale ha poi ricoperto l’incarico di coordinatore della Lega di Prizzi nel 2019, successivamente, nel 2020, ha quindi assunto la carica di coordinatore provinciale del Dipartimento dei Rifiuti della Provincia di Palermo, in quota UDC.

Ficarra ha manifestato grande soddisfazione per l’ennesima adesione di rilievo in seno al partito centrista, congratulandosi al contempo con l’esponente politico per il conseguimento del nuovo incarico: “Un altro profilo di alta levatura, con comprovata esperienza politica in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse del territorio, aderisce al progetto dell’UDC nella nostra regione. Ho il piacere di annunciare la nomina di Mario Canale a responsabile di collegio in sedici comuni siciliani.

Una scelta oculata, compiuta principalmente in ragione delle acclarate e riconosciute competenze professionali di Canale e delle sue indubbie doti umane. Auguro a Mario un proficuo lavoro, affinchè valori e ideali moderati del nostro movimento politico possano essere sempre più presenti e radicati nel tessuto sociale della nostra isola. Sono sicuro che opereremo in modo profondo e costruttivo, costantemente in sinergia, al fine di riqualificare il territorio promulgando e consolidando idee e linee guida del nostro programma. Con impegno, passione e onestà intellettuale, spenderemo ogni energia al servizio di una splendida regione in cui il partito sta implementando progressivamente consenso e adesioni”.

Contestualmente, il coordinatore regionale dell’UDC, Decio Terrana, responsabile nazionale degli enti locali, esprime apprezzamento per quello che rappresenta un ulteriore step di crescita del partito centrista in Sicilia: “Non posso che esternare il mio apprezzamento per il prezioso lavoro di aggregazione e tessitura politica svolto dal consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, sul nostro territorio. Voglio augurare buon lavoro a Mario Canale, certo che, grazie all suo background politico ed al suo spessore umano, contribuirà al proseguimento del percorso di crescita intrapreso dal nostro partito in Sicilia”.