Martedì 29 a Palermo la nuova tappa del workshop

Martedì 29 maggio alle ore 10:00 presso il Palazzo della Camera di Commercio, in Via Emerico Amari a Palermo, si terrà il workshop “Il web è servito – la sfida digitale nei pubblici esercizi”. L’evento gratuito, sviluppato da FIPE e dalla divisione academy di axélero, in collaborazione con Google e Confcommercio Palermo, è rivolto a tutti gli operatori di bar e ristoranti associati.

Uno studio effettuato nelle diverse regioni italiane da axélero, azienda italiana leader nelle soluzioni di digital marketing, prendendo in considerazione un bacino di circa 4.500 piccole e medie imprese sparse su tutto il territorio italiano, ha recentemente dimostrato una tendenza positiva delle PMI verso la digitalizzazione. In particolare delle realtà analizzate che hanno deciso nello scorso anno di adottare soluzioni digitali, ben il 21% hanno sede in Sicilia, che si posiziona così al primo posto tra le regioni più inclini ad adottare strumenti pensati ad hoc per la digitalizzazione delle PMI. Dal report emerge inoltre che la “classifica” dei settori che più investono in digital marketing vede sul podio proprio la ristorazione, insieme a vendita al dettaglio ed edilizia, e questo sia a livello nazionale che regionale, nel caso della Sicilia.

“Internet ha cambiato il modo di lavorare anche per bar e ristoranti – sottolinea Antonio Cottone, presidente Ape-Fipe Confcommercio Palermo -. Oggi per avere un locale di successo non basta più servire ottimi prodotti, si deve anche saper stare su web e social media per dialogare con i clienti, reali e potenziali, e valorizzare la propria immagine on line”. Del resto, il cibo si conferma l’argomento preferito degli italiani anche sulla rete: “Aumentano le recensioni dei ristoranti, i blog e vlog specializzati, le foto. Insomma sono moltissime le persone che, per lavoro o per passione, condividono contenuti di vario tipo creando veri e propri trend, senza dimenticare tutti coloro che si rivolgono al web per scegliere un ristorante, trovare il bar più vicino, oppure condividere la propria esperienza in un locale – prosegue Antonio Cottone -. Molti imprenditori ancora trascurano il potenziale del web: il segreto è riuscire ad entrare bene nel flusso di immagini e commenti che milioni di persone si scambiano su ciò che mangiano e bevono, axélero e Google ci aiuteranno a capire meglio cosa fare”.

“Negli ultimi anni il web ha rivoluzionato il modo di pensare e fare business per tutte le imprese e portato anche i pubblici esercizi a doversi confrontare online con la propria clientela. Il digitale, peraltro, ha avuto un ruolo da protagonista nella stessa costruzione di un’esperienza diffusa del cibo in Italia”, spiega Fabio Attadio, Digital Sales Trainer axélero. “Oggi per un ristorante o un bar che desideri essere competitivo sul territorio non è più possibile ignorarne il potenziale. Per questo desideriamo accompagnare gli imprenditori locali in un percorso formativo che punti a supportarli concretamente nell’adozione delle strategie più efficaci per intercettare la domanda dei propri utenti online”.

Interessante notare che, approfondendo nel dettaglio le tipologie di soluzioni digitali maggiormente adottate nell’ultimo anno dalle imprese siciliane, emerge in generale una netta predisposizione all’investimento in campagne online e strumenti quali sito web e software CRM (che complessivamente rappresentano il 97% degli investimenti delle PMI della regione).

Tra le principali soluzioni sviluppate per le PMI del settore ristorazione a axélero offre l’innovativa piattaforma Ristoranti.it, soluzione che abilita i ristoratori all’utilizzo dei canali digitali per gestire la relazione con i propri clienti in totale autonomia e per avere il pieno controllo delle consegne a domicilio collegando tra di loro, tramite app, ristoranti, driver e clienti. Marco Calabrese, titolare del ristorante Le Terrazze di Giufà, di Carini (PA), ha dichiarato riguardo a Ristoranti.it: “Ho l’app da circa 10 mesi e sono molto soddisfatto. La uso principalmente per la prenotazione dei tavoli e per mantenere un contatto diretto con i miei clienti. Grazie alla possibilità di mandare email riesco a creare sconti e promozioni personalizzate e i miei clienti sono molto contenti. Ho circa 700 utenti che usano l’app abitualmente, la consiglierei a tutti!”.

La sessione formativa prevede gli interventi di Tomaso Uliana, Strategic Partner Manager di Google, e Fabio Attadio, Digital Sales Trainer axélero, che offriranno a tutti gli imprenditori locali indispensabili informazioni su come vincere la sfida digitale oggi, sfruttando strumenti semplici, pratici e a misura di PMI. Si parlerà di pubblicità e comunicazione aziendale, Social Network, gestione online della clientela e del business, e verranno descritti esempi reali, utili per gli imprenditori del settore.

Agenda del workshop

Ore 10 – Vincenzo Costa, Direttore di Confcommercio Palermo

Antonio Cottone, Presidente Associazione Pubblici Esercizi di Palermo

Sessione formativa

Luciano Sbraga, Vice Direttore Generale FIPE

Tomaso Uliana, Strategic Partner Manager Google

Fabio Attadio, Digital Sales Trainer axélero

Ai gestori di bar e ristoranti che parteciperanno all’incontro martedì 29 maggio alle ore 10, verranno forniti indispensabili strumenti per comprendere il valore aggiunto dato da una presenza online adeguatamente strutturata e per avviare concretamente processi di innovazione a misura della propria impresa. In particolare, verranno consegnati il tagliando digitale, con il quale ciascun imprenditore potrà verificare il posizionamento digitale della propria azienda, e l’attestato di partecipazione al corso.

Per iscriversi è sufficiente registrarsi a questo link.